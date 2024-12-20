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Винисиус – лучший игрок мира на данный момент по версии GiveMeSport. Салах – 2-й, Родри – 3-й, Мбаппе выше Беллингема, Месси – 10-й

Лучшим игроком мира на данный момент в GiveMeSport считают Винисиуса Жуниора.

Вингер «Реала» возглавил список, включающий 25 футболистов. В критериях отмечается, что игрок должен быть признанным мастером мирового класса, быть уважаемым и стабильным.

В рейтинг попали:

1. Винисиус Жуниор, «Реал».

2. Мохамед Салах, «Ливерпуль».

3. Родри, «Манчестер Сити».

4. Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити».

5. Харри Кейн, «Бавария».

6. Роберт Левандовски, «Барселона».

7. Килиан Мбаппе, «Реал».

8. Джуд Беллингем, «Реал».

9. Ламин Ямаль, «Барселона».

10. Лионель Месси, «Интер Майами».

11. Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль».

12. Букайо Сака, «Арсенал».

13. Рафинья Диас, «Барселона».

14. Вильям Салиба, «Арсенал».

15. Кевин де Брюйне, «Манчестер Сити».

16. Джамал Мусиала, «Бавария».

17. Филип Фоден, «Манчестер Сити».

18. Алиссон, «Ливерпуль».

19. Коул Палмер, «Челси».

20. Деклан Райс, «Арсенал».

21. Лаутаро Мартинес, «Интер».

22. Флориан Виртц, «Байер».

23. Мартин Эдегор, «Арсенал».

24. Антонио Рюдигер, «Реал».

25. Антуан Гризманн, «Атлетико».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: GiveMeSport
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