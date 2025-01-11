«Реал» не намерен торговаться с «Баварией» по Дэвису. Их последнее предложение еще актуально
«Реал» по-прежнему интересуется Альфонсо Дэвисом.
Как пишет Cadena Ser, мадридский клуб держит прямой контакт с агентом канадца, который информирует их обо всех деталях переговоров с «Баварией» по новому контракту.
«Реал» сообщил агенту защитника, что не отступит от последнего предложения, сделанного Дэвису, и не будет торговаться с «Баварией». Мадридцы предложили 20 млн за сезон без учета налогов, включая подписной бонус.
В текущем сезоне Бундеслиги Альфонсо провел 13 матчей, отличившись 1 голом и 2 ассистами. Его статистика – здесь.
Опубликовано: Sports
Источник: Cadena Ser
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