«Реал» отказался от зимних трансферов ради подписания Трента и Дэвиса летом

«Реал » сосредоточился на летней трансферной кампании и не будет приглашать игроков зимой.

Мадридцы считают, что в январе нет необходимости укреплять состав, при этом по окончании сезона клуб намерен бесплатно подписать крайних защитников – Альфонсо Дэвиса («Бавария ») и Трента Александера-Арнолда («Ливерпуль »), которые в июне могут стать свободными агентами.

В «Реале» полагают, что в отсутствие травмированных Дани Карвахаля и Эдера Милитао команда сможет рассчитывать в обороне на скорое возвращение в строй Давида Алабы и прогресс 21-летнего Рауля Асенсио.