«Реал» отказался от зимних трансферов ради подписания Трента и Дэвиса летом
«Реал» сосредоточился на летней трансферной кампании и не будет приглашать игроков зимой.
Мадридцы считают, что в январе нет необходимости укреплять состав, при этом по окончании сезона клуб намерен бесплатно подписать крайних защитников – Альфонсо Дэвиса («Бавария») и Трента Александера-Арнолда («Ливерпуль»), которые в июне могут стать свободными агентами.
В «Реале» полагают, что в отсутствие травмированных Дани Карвахаля и Эдера Милитао команда сможет рассчитывать в обороне на скорое возвращение в строй Давида Алабы и прогресс 21-летнего Рауля Асенсио.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Cope
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