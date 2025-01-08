«Бавария» предлагает Дэвису контракт до 2029-го с зарплатой 14-15 млн евро в год. Мюнхенцы настроены оптимистично

В «Баварии» надеются, что Альфонсо Дэвис останется в команде.

В мюнхенском клубе оптимистично смотрят на ситуацию с контрактом защитника, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Это обусловлено в том числе получением позитивных сигналов от игрока.

«Бавария » предлагает канадцу те же условия, что и летом: соглашение до 2029 года с зарплатой 14-15 миллионов евро в год. Однако некоторые условия контракта еще требуют уточнения. Ключевые переговоры с агентом футболиста должны состояться на этой неделе.

Ранее сообщалось, что «Реал» заинтересован в подписании Дэвиса на правах свободного агента по окончании этого сезона.

В текущем сезоне Бундеслиги Альфонсо провел 13 матчей, отличившись 1 голом и 2 ассистами. Его статистика – здесь .