«Бавария» предлагает Дэвису контракт до 2029-го с зарплатой 14-15 млн евро в год. Мюнхенцы настроены оптимистично
В «Баварии» надеются, что Альфонсо Дэвис останется в команде.
В мюнхенском клубе оптимистично смотрят на ситуацию с контрактом защитника, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Это обусловлено в том числе получением позитивных сигналов от игрока.
«Бавария» предлагает канадцу те же условия, что и летом: соглашение до 2029 года с зарплатой 14-15 миллионов евро в год. Однако некоторые условия контракта еще требуют уточнения. Ключевые переговоры с агентом футболиста должны состояться на этой неделе.
Ранее сообщалось, что «Реал» заинтересован в подписании Дэвиса на правах свободного агента по окончании этого сезона.
В текущем сезоне Бундеслиги Альфонсо провел 13 матчей, отличившись 1 голом и 2 ассистами. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем