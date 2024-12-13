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«Ливерпуль» заинтересован в трансфере Дэвиса. «Арсенал» и «Челси» также следят за ситуацией

Альфонсо Дэвис обратил внимание ряда клубов АПЛ.

По данным The Athletic, «Ливерпуль» заинтересован в подписании левого защитника «Баварии», контракт которого с мюнхенцами истекает следующим летом. Утверждается, что мерсисайдский клуб – главный претендент на игрока в АПЛ.

Однако переход «Ливерпуль» в настоящее время считается маловероятным, а высокопоставленные источники в клубе категорически отрицают какую-либо заинтересованность в сделке.

Другие команды, такие как «Арсенал» и «Челси», также следят за ситуацией с Дэвисом.

«Реал» все более пессимистичен по поводу трансфера Дэвиса. Клуб хочет получить окончательный ответ от защитника «Баварии» не позднее января (Cadena SER)

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Athletic
logoАльфонсо Дэвис
logoАрсенал
возможные трансферы
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