Непомнящий о Виллиане Жозе: «Пример легионера, которого не должно быть в РПЛ. Приехал доигрывать, а не играть. Иностранец должен делать разницу на поле, а не просиживать штаны на скамейке»
Валерий Непомнящий высказался о пребывании Виллиана Жозе в «Спартаке».
На днях форвард расторг контракт с красно-белыми и перешел в бразильскую «Баию».
«Виллиан Жозе – пример легионера, которого в РПЛ быть не должно. Он приехал в российский чемпионат доигрывать, а не играть.
Приглашение слабых легионеров – большая проблема РПЛ. Если брать иностранца, то он должен делать разницу на поле, а не просиживать штаны на скамейке запасных», – сказал бывший тренер «Томи».
В текущем сезоне Мир РПЛ Виллиан Жозе принял участие в 7 мачтах, не отметившись результативными действиями. Полная статистика 33-летнего игрока доступна по ссылке.
Ловчев о Виллиане Жозе: «Если бы я пришел в «Спартак» такой бочкой, меня бы близко к Тарасовке не подпустили. Трансфер был грубейшей ошибкой»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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