Непомнящий о Виллиане Жозе: «Пример легионера, которого не должно быть в РПЛ. Приехал доигрывать, а не играть. Иностранец должен делать разницу на поле, а не просиживать штаны на скамейке»

Валерий Непомнящий высказался о пребывании Виллиана Жозе в «Спартаке».

На днях форвард расторг контракт с красно-белыми и перешел в бразильскую «Баию».

«Виллиан Жозе – пример легионера, которого в РПЛ быть не должно. Он приехал в российский чемпионат доигрывать, а не играть.

Приглашение слабых легионеров – большая проблема РПЛ. Если брать иностранца, то он должен делать разницу на поле, а не просиживать штаны на скамейке запасных», – сказал бывший тренер «Томи».

В текущем сезоне Мир РПЛ Виллиан Жозе принял участие в 7 мачтах, не отметившись результативными действиями. Полная статистика 33-летнего игрока доступна по ссылке .

Ловчев о Виллиане Жозе: «Если бы я пришел в «Спартак» такой бочкой, меня бы близко к Тарасовке не подпустили. Трансфер был грубейшей ошибкой»