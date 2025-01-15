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Мостовой о Виллиане Жозе и «Спартаке»: «А что здесь такого? Пришел, не получилось, ушел. Я могу полсотни таких примеров привести, причем некоторые игроки стоили значительно дороже»

Александр Мостовой не стал критиковать «Спартак» из-за ситуации с Виллианом Жозе.

Ранее московский клуб расторг контракт с 33-летним бразильцем по обоюдному согласию сторон. 

В составе красно-белых форвард, перешедший из «Бетиса» летом 2024 года за 2 миллиона евро, провел 13 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. 

«Ничего страшного, что «Спартак» расторг контракт с Виллианом Жозе. Если бы клуб заплатил за бразильца большие деньги, тогда можно было раскритиковать.

А в данном случае что такого? Я могу полсотни таких примеров привести, когда футболистов покупали, а они не заигрывали. При этом, в некоторых случаях они стоили значительно дороже, чем уже бывший нападающий красно-белых.

Так что, не нужно зацикливаться. Пришел, не получилось, ушел. Так бывает. Как минимум гол со штрафного в ворота «Динамо» болельщики запомнят», – сказал бывший игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoАлександр Мостовой
logoВиллиан Жозе
logoпремьер-лига Россия
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