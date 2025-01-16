Рианчо об уходе Виллиана Жозе из «Спартака»: «Качественный игрок. Наверное, не адаптировался в РПЛ, чемпионат не подошел»
Рауль Рианчо высказался об уходе Виллиана Жозе из «Спартака».
На днях форвард расторг контракт с красно-белыми и перешел в бразильскую «Баию».
«Виллиан Жозе хорошо играл в Испании, был полезен своим командам, знал и выполнял свою задачу. Никогда не знаешь, как футболист проявит себя в другом чемпионате.
Наверное, он не смог адаптироваться в РПЛ, чемпионат ему не подошел. Или же были какие-то другие проблемы. Но это качественный игрок, про него нельзя сказать, что это футболист низкого уровня», — сказал экс-тренер «Спартака».
В 13 матчах за «Спартак» во всех турнирах Жозе забил 1 гол.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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