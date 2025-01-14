Мостовой о Виллиане Жозе: «Если бы «Спартак» шел пятым‑шестым с отставанием в 10 очков от 1-го места, то можно было бы назвать трансфер провальным. А так у всех все нормально»

Александр Мостовой не считает трансфер Виллиана Жозе в «Спартак» провальным.

Сегодня московский клуб расторг контракт с 33-летним нападающим.

«У меня лично не возникает вопроса, зачем Жозе привозили в «Спартак ». Вот если бы его привезли за крупную сумму и он бы дурака валял – да, тогда можно было бы предъявить клубу за этот трансфер. Лично мне он запомнился лишь голом со штрафного в ворота «Динамо».

Поймите, таких игроков, как Жозе, можно найти в каждом клубе. Если бы «Спартак» шел на пятом‑шестом месте с отставанием в 10 очков от первого места, тогда можно было бы сказать, что трансфер Виллиана Жозе провальный. А так, у команды есть результат, у всех все нормально», – сказал бывший полузащитник сборной России.