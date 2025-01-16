«Реал» договорился с Трентом – он присоединится к клубу в январе или летом. Мадридцы готовят новое предложение «Ливерпулю» (Marca)

Трент Александер-Арнолд согласился перейти в «Реал».

По информации Marca, защитник гарантированно перейдет в мадридский клуб – если Трента не удастся подписать в январе, то он присоединится к команде летом по истечении контракта с «Ливерпулем ».

Сообщается, что «Реал » будет ждать подходящего момента, чтобы сделать повторное предложение «Ливерпулю». В случае, если мерсисайдцы не согласятся отпустить защитника, мадридский клуб не будет подписывать новых игроков в зимнее трансферное окно.

Ранее стало известно, что «Ливерпуль» отклонил предложение мадридцев по Тренту на сумму около 15 млн евро .