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«Реал» договорился с Трентом – он присоединится к клубу в январе или летом. Мадридцы готовят новое предложение «Ливерпулю» (Marca)

Трент Александер-Арнолд согласился перейти в «Реал».

По информации Marca, защитник гарантированно перейдет в мадридский клуб – если Трента не удастся подписать в январе, то он присоединится к команде летом по истечении контракта с «Ливерпулем».

Сообщается, что «Реал» будет ждать подходящего момента, чтобы сделать повторное предложение «Ливерпулю». В случае, если мерсисайдцы не согласятся отпустить защитника, мадридский клуб не будет подписывать новых игроков в зимнее трансферное окно.

Ранее стало известно, что «Ливерпуль» отклонил предложение мадридцев по Тренту на сумму около 15 млн евро.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
logoЛиверпуль
logoРеал Мадрид
logoТрент Александер-Арнолд
logoпремьер-лига Англия
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