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  • «Реал» может арендовать или купить правого защитника в январе за 10-15 млн до прихода Трента. Порро, Фримпонг, Думфрис – слишком дорогие (As)
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«Реал» может арендовать или купить правого защитника в январе за 10-15 млн до прихода Трента. Порро, Фримпонг, Думфрис – слишком дорогие (As)

«Реал» изучает варианты усиления защиты до перехода Трента Александер-Арнолда.

«Мадрид» убежден, что по окончании сезона 26-летний защитник «Ливерпуля» и сборной Англии пополнит клуб на правах свободного агента.

Однако в последние часы снова возникла дискуссия о необходимости выхода на зимний рынок и усиления позиции правого защитника – на этом настаивает тренерский штаб Карло Анчелотти. В клубе же больше склоняются к временному или недорогому варианту, который позволит команде решить проблему до прихода Трента.

Как сообщает As, трансферы Педро ПорроТоттенхэм»), Джереми ФримпонгаБайер») и Дензела Думфриса («Интер») считаются в «Реале» утопичными, так как эти футболисты будут стоить дорого, а тратить на них большие суммы нецелесообразно с учетом вероятного прихода Александер-Арнолда.

Есть вариант с арендой. Рассматривают кандидатуры воспитанника «Мадрида» Алекса Хименеса, играющего за «Милан», и Риса Джеймса из «Челси».

Возможен недорогой трансфер в январе за 10-15 млн евро. В качестве возможных опций называется Хуанлу Санчес («Севилья»), Андрей Рациу, («Райо Вальекано»), Хон Арамбуру («Реал Сосьедад»). Арамбуру баски вряд ли отпустят за столь скромную сумму.

Возможен также вариант, при котором клуб обратится к более опытным футболистам вроде Бенжамена Павара («Интер») или Сержа Орье. Последний находится без команды, но есть сомнения в уровне его готовности.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: As
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logoТрент Александер-Арнолд
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logoДензел Думфрис
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logoЛа Лига
logoЧелси
logoМилан
logoСевилья
logoАлекс Хименес
logoРис Джеймс
logoХуанлу Санчес
logoБенжамен Павар
logoАндрей Рациу
logoРеал Сосьедад
logoРайо Вальекано
logoХон Арамбуру
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