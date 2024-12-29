Силкин о возможном уходе Бителло: «Он не Месси и не Роналду. В команде перебор иностранцев. Игроки, которые будут выполнять его функцию, найдутся»

Сергей Силкин отреагировал на информацию о возможном уходе Бителло из «Динамо».

Ранее у Globo появилась информация о том, что хавбек согласился перейти в «Ботафого».

«Игрок, конечно, неплохой, но у «Динамо» перебор иностранцев – 14 человек. А игроки, которые будут выполнять его функцию, найдутся – их не так сложно найти. Это не Неймар, не Месси, не Роналду», – сказал экс-тренер «Динамо».

В этом сезоне Бителло провел за «Динамо» 15 матчей в Мир РПЛ, забил гол и отдал 9 ассистов.