Силкин о возможном уходе Бителло: «Он не Месси и не Роналду. В команде перебор иностранцев. Игроки, которые будут выполнять его функцию, найдутся»
Сергей Силкин отреагировал на информацию о возможном уходе Бителло из «Динамо».
Ранее у Globo появилась информация о том, что хавбек согласился перейти в «Ботафого».
«Игрок, конечно, неплохой, но у «Динамо» перебор иностранцев – 14 человек. А игроки, которые будут выполнять его функцию, найдутся – их не так сложно найти. Это не Неймар, не Месси, не Роналду», – сказал экс-тренер «Динамо».
В этом сезоне Бителло провел за «Динамо» 15 матчей в Мир РПЛ, забил гол и отдал 9 ассистов.
Опубликовано: Sports
Источник: metaratings.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем