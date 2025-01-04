«Динамо» не продало Бителло «Ботафого» за 13 млн евро (Canal do TF)
«Динамо» вновь отказалось продавать Бителло.
Московский клуб отклонил предложение «Ботафого» о трансфере полузащитника за 13 миллионов евро, сообщает OneFootball со ссылкой на Canal do TF.
Ранее стало известно, что бело-голубые не отпустили хавбека в бразильскую команду за 10 млн евро.
В текущем сезоне Мир РПЛ Бителло провел 15 матчей, отметившись 1 голом и 8 ассистами. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
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