Глушаков о Промесе: «Легенда! Если у «Спартака» есть желание, нужно договариваться о контракте. Он не такой старый, скорость не растерял, мастерством картину точно не испортит»

Денис Глушаков высказался о возможном возвращении Квинси Промеса в «Спартак».

«Квинси – легенда! Он много голов забил за «Спартак » и вытянул много хороших матчей. Если он сейчас тренируется, то надо смотреть на его состояние.

Если у него и клуба есть огромное желание, нужно договариваться о контракте. Думаю, он еще не такой старый, скорость не растерял. Он пригодится «Спартаку». Своим мастерством картину он точно не испортит», – сказал экс-капитан «Спартака».

Ранее сообщалось, что следующее слушание по делу Промеса в суде ОАЭ должно состояться в конце января. С высокой долей вероятности после этого заседания Квинси будет разрешено покинуть территорию страны.

Напомним, суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также футболист был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

После зимних сборов «Спартака» в прошлом сезоне Промеса задержали в ОАЭ.