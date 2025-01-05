Депутат Свищев о возвращении Промеса в «Спартак»: «В России безопаснее и условия выгоднее. Не надо строить иллюзий – если что-то пойдет не так, Квинси никому не будет нужен»

Дмитрий Свищев считает, что Квинси Промесу безопаснее жить в России.

Ранее стало известно , что следующее слушание по делу Промеса в суде ОАЭ должно состояться в конце января. С высокой долей вероятности после этого заседания Квинси будет разрешено покинуть территорию страны.

«Все банально просто. Квинси Промес хочет вернуться в «Спартак », потому что в России жить безопаснее и условия выгоднее.

Он прекрасно понимает, что в Нидерландах его ничего хорошего не ждет, так как обвинения достаточно серьезные выдвинуты против него. Вот и сидит между Москвой и Дубаем.

Конечно, Промесу хотелось бы играть за «Спартак» и быть любимцем болельщиков. Но если что-то пойдет не так, думаю, Квинси никому в России не будет нужен. Нидерландцу не надо строить себе иллюзий», – сказал депутат Госдумы.

Напомним, суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также футболист был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

После зимних сборов «Спартака» в прошлом сезоне Промеса задержали в ОАЭ.