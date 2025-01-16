Семин о Хвиче в «ПСЖ»: «С ходу поможет в Лиге 1 и Лиге чемпионов. Опыт в РПЛ помог Кваре раскрыться в таком сильном чемпионате, как Серия А»

Юрий Семин оценил перспективы Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».

Вингер «Наполи » близок к переходу в парижский клуб за 70+ млн евро.

«Безусловно, Квара прошел отличную школу в России, получил опыт, который помог ему раскрыться в таком сильном чемпионате, как итальянский.

Что касается перехода в «ПСЖ », то у игрока очень хорошее окружение. Думаю, они имеют все основания и мысли для этого перехода. В том числе Хвича. Он разумный человек, знает, чувствует, где он нужен. Туда и переходит.

Думаю, он с ходу поможет парижскому клубу в чемпионате и Лиге чемпионов», – сказал экс-тренер «Локомотива ».