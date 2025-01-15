Каррера о Хвиче в «ПСЖ»: «Неаполь уже немного тесноват для него, возможно. Хотя он мог стать легендой клуба»

Массимо Каррера высказался о вероятном переходе Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».

Ранее сообщалось , что парижане оформили сделку с «Наполи » по трансферу грузина за более чем 70 млн евро. Медосмотр должен состояться на этой неделе.

«Хвича показал, что может играть на высоком уровне. Возможно, Неаполь уже немного тесноват для него. Хотя он мог стать легендой клуба», – сказал бывший главный тренер «Спартака ».