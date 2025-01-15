  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Каррера о Хвиче в «ПСЖ»: «Неаполь уже немного тесноват для него, возможно. Хотя он мог стать легендой клуба»
9

Каррера о Хвиче в «ПСЖ»: «Неаполь уже немного тесноват для него, возможно. Хотя он мог стать легендой клуба»

Массимо Каррера высказался о вероятном переходе Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что парижане оформили сделку с «Наполи» по трансферу грузина за более чем 70 млн евро. Медосмотр должен состояться на этой неделе.

«Хвича показал, что может играть на высоком уровне. Возможно, Неаполь уже немного тесноват для него. Хотя он мог стать легендой клуба», – сказал бывший главный тренер «Спартака».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoХвича Кварацхелия
logoлига 1 Франция
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoсерия А Италия
logoСпорт-Экспресс
logoНаполи
logoПСЖ
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«ПСЖ» и «Наполи» оформили трансфер Хвичи за 70+ млн евро. Вингер будет получать 9+2 млн евро в год, медосмотр – на этой неделе
115вчера, 16:17
Рекомендуем
Главные новости
Анчелотти о поражении в класико: «Реал» пострадал, но не затонул – мы сыграли плохо, но это лишь один матч. Я доверяю всем игрокам, особенно тем, кто сейчас не в лучшей форме»
1928 минут назад
Лещук ощущает рост цен: «Все выросло. Большая упаковка молока дороже двух маленьких – смысл переплачивать? Если бы миллиардеры не считали свои деньги, они бы не были миллиардерами»
4749 минут назад
«Спартак» и Тавареш расторгли контракт
59сегодня, 12:08
Эвра не считает Мбаппе одним из лучших в мире: «Не сравнивайте его с Анри, он не стоит и лодыжки Папена. Вы создали этот продукт, поставили на пьедестал того, кому там не место»
71сегодня, 12:03
Гарначо не против перехода в «Наполи», «МЮ» требует 80 млн евро. Итальнский клуб рассматривает аренду Вернера как альтернативу
27сегодня, 11:43
Лещук о зарплатах футболистов: «Что мешает авторам комментариев стать «паспортистами»? Будете столько же получать. Не было бы футбола – был бы курьером или на что хватило бы мозгов»
67сегодня, 11:30
Пеп о разговоре с Ортегой после 2:2 с «Брентфордом»: «Сказал ему, как хорош он был с мячом и как здорово пасовал на Холанда. Я был очень доволен»
6сегодня, 11:17
«Месси всегда бы получал «Золотой мяч», если бы приз вручался лучшему футболисту в мире». Хавбек «Интер Майами» Редондо о награде
67сегодня, 11:10
В «Реале» считают невозможным подписание Трента в январе. Клуб ждет прихода защитника летом, его могут подписать перед КЧМ (Relevo)
28сегодня, 10:49
Кассано о «Барсе»: «Их стиль сводит меня с ума, для них победа – это когда люди получают удовольствие от игры. Владеть мячом, атаковать – никто в мире не делает это так, как они»
58сегодня, 10:47
Ко всем новостям
Последние новости
Ионов о завершении карьеры: «Семья в Питере, ребенок пошел в первый класс, а я в Екатеринбурге один. Понимал, что хочу учиться на тренера – в феврале буду поступать»
7 минут назад
«Акрон» подписал хавбека сборной Боснии и Герцеговины Джаковаца из «Бачка Топола»
227 минут назадФото
Мареска о Бруксе, схватившем Кукурелью за волосы: «Если нет намерения сыграть в мяч – это красная, он хотел удержать Марка. Надеюсь, «Челси» будет больше везти с рефери»
458 минут назад
«Ахмат» подписал вратаря «Кайрата» Ульянова. Контракт – до конца сезона с опцией продления на 3 года
2сегодня, 12:19Фото
Андрей Лунев: «Скучаю по еврокубкам. Надеюсь, в ближайшем будущем нас начнут возвращать. А готовы мы или нет – тогда и увидим»
4сегодня, 12:03
Черчесов о результатах сборной Казахстана: «Плохо, близко к безобразию. Статистика ужасающая, но я как был Черчесов, так и остался»
9сегодня, 11:58
Миятович о «Реале»: «Усилил бы позиции фланговых защитников, нужно искать креативного полузащитника. Другого Модрича или Крооса найти вряд ли можно»
9сегодня, 11:51
«Челси» вернет Чалобу из аренды. Защитник провел часть сезона в «Кристал Пэлас»
10сегодня, 11:40
Милан Майсторович: «У «Динамо» есть шанс выиграть чемпионство. Мы сами себе главный конкурент за золото»
2сегодня, 11:30
Головин считает, что «Монако» на уровне «ПСЖ» и может побороться за Лигу 1: «Они тоже будут терять очки. При Месси и Неймаре с ними проще было играть с мячом, сейчас обороняются буквально все»
1сегодня, 11:05
Рекомендуем