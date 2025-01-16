Джанашия о Хвиче в «ПСЖ»: «Там играют в таком же стиле, как и он. Во Франции Кварацхелия проявит себя лучше, чем в Италии»

Заза Джанашия оценил перспективы Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».

Вингер «Наполи » близок к переходу в парижский клуб за 70+ млн евро.

«Конечно, Кварацхелия дорос до уровня ведущей европейской команды, он же профессионал с большой буквы. Я очень рад, что он переходит в «ПСЖ », потому что там играют в таком же стиле, как и он.

Поэтому во Франции Хвича проявит себя лучше, чем в итальянском чемпионате», – сказал бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия .