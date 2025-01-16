Джанашия о Хвиче в «ПСЖ»: «Там играют в таком же стиле, как и он. Во Франции Кварацхелия проявит себя лучше, чем в Италии»
Заза Джанашия оценил перспективы Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».
Вингер «Наполи» близок к переходу в парижский клуб за 70+ млн евро.
«Конечно, Кварацхелия дорос до уровня ведущей европейской команды, он же профессионал с большой буквы. Я очень рад, что он переходит в «ПСЖ», потому что там играют в таком же стиле, как и он.
Поэтому во Франции Хвича проявит себя лучше, чем в итальянском чемпионате», – сказал бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
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