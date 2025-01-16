Станкович о Кахигао: «Хороший специалист. Видно, что у него есть опыт, что он разбирается, быстро ориентируется»
Деян Станкович высказался о новом спортивном директоре «Спартака» Франсисе Кахигао.
«Я уже имел удовольствие разговаривать с ним и до сегодняшнего дня, сегодня мы тоже поговорили. Что я могу сказать, впечатление хорошее. Это хороший специалист, видно, что у него есть опыт, что он разбирается, он достаточно быстро ориентируется.
Но, в любом случае, нам предстоит еще много работы, много разговоров, потому что это только первые дни, когда мы видимся вживую. Видно, что это хороший специалист», — сказал тренер «Спартака».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Спартака»
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