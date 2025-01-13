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  • Мостовой о Кахигао в «Спартаке»: «Пришел, деньги есть – купил, денег нет – не купил, в футболе все давно придумано. Чего от него ждать? «Спартак» был, есть и будет»
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Мостовой о Кахигао в «Спартаке»: «Пришел, деньги есть – купил, денег нет – не купил, в футболе все давно придумано. Чего от него ждать? «Спартак» был, есть и будет»

Александр Мостовой оценил назначение Франсиса Кахигао в «Спартак».

– А что ждать от нового спортдира? Полгода назад тоже был новый директор, а год назад – еще один новый директор. Два года назад тоже был новый. Поэтому какая разница? Чего там ждать-то?

В футболе давным-давно все придумано. Пришел, деньги есть – купил. Денег нет – не купил. Что здесь придумывать-то? «Спартак» был, есть и будет после всех тех, кто приходил, кто уходил.

Кахигао в интервью аккуратно говорил о том, что сейчас с трансферами не все так просто. Не подкладывал ли он своеобразную солому, что ярких трансферов не будет?

– Да мне вообще все равно. Они работают, у них деньги, они зарабатывают. Нам зачем туда лезть? – сказал бывший игрок сборной России.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
logoФрансис Кахигао
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
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