  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой о Хвиче: «Сразу сказал, что он станет звездой. Он стал лучшим футболистом Грузии и выиграл Серию А – это только подтверждает мои слова»
12

Мостовой о Хвиче: «Сразу сказал, что он станет звездой. Он стал лучшим футболистом Грузии и выиграл Серию А – это только подтверждает мои слова»

Александр Мостовой прокомментировал возможный переход Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».

«Когда я в первый раз увидел Хвичу на футбольном поле, сразу сказал своим хорошим друзьям грузинам, что он скоро станет звездой. А ведь это было еще пять лет назад.

А то, что он в итоге стал лучшим футболистом Грузии и выиграл с «Наполи» чемпионат Италии по футболу, только подтверждает мои слова. Поэтому я очень рад за него, молодец!

Я желаю Кварацхелии удачи в «ПСЖ», – сказал бывший полузащитник сборной России.

«Наполи» и «ПСЖ» могут закрыть трансфер Хвичи сегодня. В сделку на сумму 60-65 млн евро не включат других игроков (ESPN)

Конте о Хвиче: «Разочарован не им, не «Наполи», а собой, так как не смог изменить ситуацию. Думал, что повлияю сильнее – это отличный игрок, но нужно принять реальность»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoсерия А Италия
logoАлександр Мостовой
logoПСЖ
logoНаполи
logoлига 1 Франция
logoХвича Кварацхелия
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Наполи» и «ПСЖ» могут закрыть трансфер Хвичи сегодня. В сделку на сумму 60-65 млн евро не включат других игроков (ESPN)
56сегодня, 13:42
Семин о Хвиче: «Стоит того, чтобы за него заплатили 100 миллионов евро. Он может усилить любой топ-клуб»
49сегодня, 05:34
«Наполи» предлагал Хвиче повышение зарплаты до 6+ млн евро в год и готов был снизить отступные со 120 до 75 млн
17вчера, 13:59
Хвича не требовал у «Наполи» продать его, а лишь просил повысить зарплату (Geo Team)
9вчера, 04:19
Рекомендуем
Главные новости
Винисиус и Камавинга должны были получить красные в матче с «Барсой», считает Итурральде: «Хиль Мансано продемонстрировал очень «политическое» судейство. Он был готов к игре хуже всех»
только что
Отклонена апелляция на 2-матчевую дисквалификацию Винисиуса. Вингер «Реала» получил красную в игре с «Валенсией»
1218 минут назад
FA не накажет «МЮ» за пост про «справедливость» после победы над «Арсеналом»
836 минут назад
«Я приду и убью твоего ребенка, я не шучу». Жене Хавертца угрожали в соцсетях после матча «Арсенала» и «МЮ» – лондонцы хотят установить личности этих людей
3456 минут назад
Гурцкая о Кахигао: «Гарди смеялся, когда я сказал, что «Спартак» купил топового спортдира. Он заявил: «Я знаю этого дядю, он клубная мышь. Никакого отношения к трансферам не имеет»
46сегодня, 16:31
Бруну про «МЮ»: «Приближаемся к тому, что хочет Аморим в плане старания, страсти и желания выигрывать. Мы на верном пути»
13сегодня, 16:16
«Барселона» хочет выслушать позицию Араухо о возможном трансфере. «Ювентус» готов улучшить предложение до 50 млн евро
19сегодня, 15:59
«Тоттенхэм» заинтересован в аренде Рэшфорда. Переход форварда «МЮ» за границу более вероятен
14сегодня, 15:30
Лапорта о победе в Суперкубке Испании: «Отражение работы, таланта и самоотдачи игроков и тренеров. Да здравствует «Барса»!»
72сегодня, 15:16
Ари о посте жены в соцсетях: «Дочку ударила какая-то девушка в магазине – дома я ее поддержал, не нужно на таких обращать внимание. В Бразилии люди были более открытыми»
91сегодня, 14:57
Ко всем новостям
Последние новости
«Милан» предпочитает зимой подписать Рэшфорда, а не Уокера. Итальянский клуб должен сделать предложение «МЮ» в ближайшее время
2 минуты назад
Канчельскис о Пиняеве в Европе: «Большие перспективы рисуют всем, но Сергей пока топчется на месте, не прогрессирует. В ближайшее время предложений не будет»
224 минуты назад
Агент Помазуна об отстранении вратаря в ЦСКА: «Не считаю, что он неправ, каждый имеет право высказать мнение. Не понимаю, почему решили сделать такую хрень»
35 минут назад
Кокорин – лучший футболист «Ариса» в декабре. Он забил 3 гола и сделал 1 передачу в 4 матчах
747 минут назад
Юран о тренерах РПЛ: «К иностранцам уважение есть, к россиянам – нет. За что из ЦСКА уволили Федотова? Новый тренер не показывает таких результатов. Как нам на это смотреть?»
13сегодня, 16:15
Гави поблагодарил Переса за поддержку после разрыва «крестов». Хавбек «Барсы» обратился к президенту «Реала» после финала Суперкубка Испании
9сегодня, 15:57
24 очка набрал защитник «Трабзонспора» Педру Мальейру за матч с «Антальяспором». У него 1-й хет-трик в карьере
сегодня, 15:55Фэнтези
Мусиала вернулся к тренировкам с «Баварией» перед «Хоффенхаймом». Хавбек пропустил прошлый матч из-за простуды
сегодня, 15:45
Перенесенный из-за шторма матч «Ливерпуля» и «Эвертона» состоится 12 февраля
5сегодня, 15:44
Олег Иванов о словах Лама про ЧМ: «У него русофобское настроение, предвзято относится. В Европе редко может быть, что из‑за стадиона преобразится весь город»
12сегодня, 15:31
Рекомендуем