Мостовой о Хвиче: «Сразу сказал, что он станет звездой. Он стал лучшим футболистом Грузии и выиграл Серию А – это только подтверждает мои слова»

Александр Мостовой прокомментировал возможный переход Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».

«Когда я в первый раз увидел Хвичу на футбольном поле, сразу сказал своим хорошим друзьям грузинам, что он скоро станет звездой. А ведь это было еще пять лет назад.

А то, что он в итоге стал лучшим футболистом Грузии и выиграл с «Наполи» чемпионат Италии по футболу, только подтверждает мои слова. Поэтому я очень рад за него, молодец!

Я желаю Кварацхелии удачи в «ПСЖ», – сказал бывший полузащитник сборной России.

«Наполи» и «ПСЖ» могут закрыть трансфер Хвичи сегодня. В сделку на сумму 60-65 млн евро не включат других игроков (ESPN)

Конте о Хвиче: «Разочарован не им, не «Наполи», а собой, так как не смог изменить ситуацию. Думал, что повлияю сильнее – это отличный игрок, но нужно принять реальность»