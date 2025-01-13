Мостовой о Хвиче: «Сразу сказал, что он станет звездой. Он стал лучшим футболистом Грузии и выиграл Серию А – это только подтверждает мои слова»
Александр Мостовой прокомментировал возможный переход Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».
«Когда я в первый раз увидел Хвичу на футбольном поле, сразу сказал своим хорошим друзьям грузинам, что он скоро станет звездой. А ведь это было еще пять лет назад.
А то, что он в итоге стал лучшим футболистом Грузии и выиграл с «Наполи» чемпионат Италии по футболу, только подтверждает мои слова. Поэтому я очень рад за него, молодец!
Я желаю Кварацхелии удачи в «ПСЖ», – сказал бывший полузащитник сборной России.
«Наполи» и «ПСЖ» могут закрыть трансфер Хвичи сегодня. В сделку на сумму 60-65 млн евро не включат других игроков (ESPN)
Конте о Хвиче: «Разочарован не им, не «Наполи», а собой, так как не смог изменить ситуацию. Думал, что повлияю сильнее – это отличный игрок, но нужно принять реальность»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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