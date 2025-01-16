Рафинья забил 20 голов в сезоне впервые в карьере. У хавбека «Барсы» также 9 ассистов

Полузащитник «Барселоны» Рафинья забил 20-й гол в сезоне.

28-летний футболист сборной Бразилии забил третий гол «Барселоны» в матче 1/8 финала Кубка Испании против «Бетиса » (4:0, второй тайм).

Рафинья забил 20-й гол в сезоне: 11 – в Ла Лиге , 6 в Лиге чемпионов, 2 в Суперкубке Испании, 1 – в Кубке Испании. Также на его счету 9 ассистов за 28 игр.

Отметим, что Рафинья впервые забил 20 голов в сезоне. У него было 18 мячей в сезоне-2017/18 в составе «Витория Гимараэш ».

Подробная статистика выступлений игрока – здесь .

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.