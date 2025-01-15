Кейн забил 16-й гол и оторвался от Мармуша на 1 мяч гонке бомбардиров Бундеслиги. У форварда «Баварии» также ассист в игре с «Хоффенхаймом»
Харри Кейн набрал 2 очка и снова оторвался от Омара Мармуша в гонке бомбардиров.
Нападающий «Баварии» сделал ассист и реализовал пенальти в матче 17-го тура Бундеслиги против «Хоффенхайма» (3:0, первый тайм).
31-летний англичанин забил 16-й гол в нынешнем чемпионате и сделал 6-й результативный пас за 15 матчей.
Кейн на один мяч опережает в гонке бомбардиров Мармуша из «Айнтрахта», который вчера набрал 3 (1+2) очка в игре с «Фрайбургом» (4:1). Но египтянин с 24 (15+9) очками опережает Харри по ассистам и системе «гол+пас».
Подробная статистика форварда сборной Англии доступна здесь.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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