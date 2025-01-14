«Тоттенхэм» сделал предложение об аренде Коло-Муани с опцией выкупа. Форвард «ПСЖ» также нужен «Ювентусу» и «Вилле»
«Тоттенхэм» пытается подписать Рандаля Коло-Муани.
По данным ESPN, сегодня лондонцы сделали «ПСЖ» предложение об аренде нападающего с правом выкупа. Зарплата (700 000 евро в месяц) не станет для «шпор» проблемным вопросом.
Француз заинтересован в переходе в АПЛ. За ним также следят «Эвертон», «Астон Вилла» и «Вест Хэм».
При этом подчеркивается, что наиболее активно договориться о переходе Коло-Муани пытается «Ювентус».
В текущем сезоне форвард провел 10 матчей в Лиге 1 и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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