«Тоттенхэм» сделал предложение об аренде Коло-Муани с опцией выкупа. Форвард «ПСЖ» также нужен «Ювентусу» и «Вилле»

«Тоттенхэм» пытается подписать Рандаля Коло-Муани.

По данным ESPN, сегодня лондонцы сделали «ПСЖ » предложение об аренде нападающего с правом выкупа. Зарплата (700 000 евро в месяц) не станет для «шпор» проблемным вопросом.

Француз заинтересован в переходе в АПЛ . За ним также следят «Эвертон », «Астон Вилла» и «Вест Хэм ».

При этом подчеркивается, что наиболее активно договориться о переходе Коло-Муани пытается «Ювентус ».

В текущем сезоне форвард провел 10 матчей в Лиге 1 и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .