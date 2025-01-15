«Лион» уступил клубу 5-й лиги «Бургуан Жалье» по пенальти и вылетел из Кубка Франции, Ляказетт и Толиссо не забили с точки. Болельщики выбежали на поле
Клуб из 5-го дивизиона выбил «Лион» из Кубка Франции.
«Бургуан Жалье» в 1/16 финала Кубка Франции дома прошел «Лион» (2:2, пенальти – 4:2).
В основное время 21-летний нападающий хозяев Мехди Мужетски сделал дубль. В серии пенальти он пытался исполнить удар паненкой, но не реализовал свою попытку.
В составе «Лиона» не смогли забить в серии хавбек Корантен Толиссо и форвард Александр Ляказетт – их удары парировал вратарь Ронан Же.
После победного пенальти местные болельщики выбежали на поле, чтобы отпраздновать проход в 1/8 финала турнира.
Изображение: кадр из трансляции beIN SPORTS 1
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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