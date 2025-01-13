Владелец «Лиона» Текстор: «Отпускать лучших игроков в «ПСЖ» – не наша модель, я никого не продам Аль-Хелайфи. Хочу, чтобы наши футболисты мечтали быть как Бензема, Жуниньо или Фекир»

Владелец «Лиона» Джон Текстор заявил, что не готов продавать игроков в «ПСЖ».

«Сегодня это невозможно. Я не хочу продавать игроков такого уровня Нассеру [Аль-Хелайфи], пока мы не пожмем друг другу руки, не выпьем пива и не решим вместе помогать чемпионату Франции. Очевидно, мои отношения с Нассером уже не такие, как раньше, но мужчины есть мужчины, с этим можно смириться. Но сейчас я никого ему не продам.

Когда я пришел в клуб, у нас было три молодых игрока, которые хотели уйти. Я общался с ними, они были вежливы, но говорили о «Лионе » как о тренировочном клубе. Это полная ерунда. Мне нужны игроки, которые хотят играть за нашу команду и быть конкурентоспособными в чемпионате.

Если молодежь из нашей академии хочет играть за «ПСЖ», то пускай уходят! Я хочу, чтобы они мечтали стать следующими Жуниньо , Бензема или Фекиром . Я хочу построить чемпионскую команду. Поэтому я уверен, что продажа лучших игроков в «ПСЖ» – это не наша модель», – сказал Текстор.

Напомним, отношения Текстора и Аль-Хелайфи ухудшились в том числе из-за разногласий по процессу торгов за внутренние ТВ-права Лиги 1. В переписке владелец «Лиона» упрекнул Аль-Хелайфи в «мании величия». В ответ президент «ПСЖ» заявлял, что Текстор «ничего не понимает в футболе».