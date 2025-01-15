«Лион» арендовал чемпиона мира Альмаду у «Ботафого» до конца сезона. Оба клуба принадлежат Текстору

«Лион» объявил о переходе Тьяго Альмады.

Французский клуб подписал 23-летнего полузащитника из «Ботафого» на правах аренды до конца сезона.

«Лион» и «Ботафого» принадлежат американскому бизнесмену Джону Текстору.

Альмада был частью сборной Аргентины на победном чемпионате мира 2022 года.