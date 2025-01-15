«Лион» арендовал чемпиона мира Альмаду у «Ботафого» до конца сезона. Оба клуба принадлежат Текстору
«Лион» объявил о переходе Тьяго Альмады.
Французский клуб подписал 23-летнего полузащитника из «Ботафого» на правах аренды до конца сезона.
«Лион» и «Ботафого» принадлежат американскому бизнесмену Джону Текстору.
Альмада был частью сборной Аргентины на победном чемпионате мира 2022 года.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Лиона»
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