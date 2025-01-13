Владелец «Лиона»: «Спрашивал Аль-Хелайфи: «Кого волнует Лига 1, если в ней нет конкуренции?» Это разрушает чемпионат. Он похож на красавчика из школы на самой красивой машине»
Отношения Текстора и Нассера Аль-Хелайфи ухудшились в том числе из-за разногласий по процессу торгов за внутренние ТВ-права Лиги 1. В переписке владелец «Лиона» упрекнул Аль-Хелайфи в «мании величия». В ответ президент «ПСЖ» заявлял, что Текстор «ничего не понимает в футболе».
«Я лично не возражаю против него. В этом нет ничего личного. Это неправда, что я единственный в этом деле. Есть также два или три клуба, у которых есть голос. Есть шесть или семь клубов, у которых есть проблемы, но которые боятся их выразить.
Я несколько раз спрашивал Нассера Аль-Хелайфи: «Кого волнует Лига 1, если в ней нет конкуренции?» Но, похоже, его это не слишком беспокоит.
В этом нет ничего личного. Я думаю, что отсутствие конкурентоспособности разрушает этот чемпионат.
Нассер Аль-Хелайфи говорит всем, что он помогает французскому футболу. Но он немного похож на красавчика из школы, в самой красивой одежде и на самой красивой машине.
Это правда, что он является чем-то вроде мирового центра французского футбола, и он искренне убежден, что помогает всем, покупая наших игроков.
Я помню, как он говорил о бонусе за игровое время Брэдли Барколя. Он сказал, что помог мне. Но нет, это переговоры, взаимопомощь.
Он считает, что у него самый богатый клуб в стране и что крохи, которые он бросает, помогают французскому футбол. Совершенно безумно так думать», – сказал владелец «Лиона» Джон Текстор.
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