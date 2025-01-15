В «Реале» считают невозможным подписание Трента в январе. Клуб ждет прихода защитника летом, его могут подписать перед КЧМ (Relevo)
«Реал» не подпишет Трента Александер-Арнолда в январе.
Как сообщает Relevo, в мадридском клубе считают «практически невозможным» подписание защитника в зимнее трансферное окно, поскольку «Ливерпуль» не хочет отпускать Трента в середине сезона и по-прежнему надеется убедить его продлить контракт. Сам футболист также не хочет переходить в другой клуб в середине сезона.
При этом «Реал» по-прежнему работает над подписанием Трента летом 2025 года – ожидается, что защитник присоединится к команде в июле после того, как станет свободным агентом. Однако в мадридском клубе также не исключают его подписание в начале июня в дополнительное трансферное окно перед клубным чемпионатом мира, поскольку «Ливерпуль» не примет участия в турнире.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Relevo
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