«Месси – лучший в истории. Он выиграл все и не раз, но в 37 лет все еще хочет побеждать в каждом матче». Хавбек «Интер Майами» Редондо про Лионеля
– Когда играешь с Месси, находишься рядом, видишь его простоту – он дает возможность относиться у нему, как и ко всем остальным. Он подсаживается к нам, чтобы выпить мате, поболтать.
Он обладает человеческими качествами, которые трудно объяснить другим людям, потому что из-за его статуса они представляют себе что-то другое.
– Удивляет ли вас его страстное желание побеждать в 37 лет?
– Это отличное качество, которое делает его лучшим в истории.
Есть тысячи талантливых игроков, хотя, по моему мнению, ни один из них не настолько талантлив, как Лео, но в дополнение к тому, что он такой талантливый и выиграл абсолютно все и не один раз, даже на тренировках он играет не на жизнь, а на смерть, хочет выиграть все.
Он хочет выиграть каждый матч сезона. И если не побеждает, он страдает. И я думаю, что это ключ: он выиграл все, потому что очень переживает из-за поражений.
– Легко ли с ним играть или в какой-то момент вы чувствуете давление и ответственность?
– С Лео легко играть. Он всегда облегчает вашу задачу: если вы в затруднительном положении, вы отдаете мяч ему, и он решает проблему. Даже если вокруг него соперники, это не имеет значения, он все равно решит проблему.
Отдаешь ему плохой пас, а он все равно хорошо контролирует мяч. Он как запасное колесо – всегда выручит, когда ты в беде. Он всех выручает, – заявил полузащитник клуба МЛС Федерико Редондо.
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