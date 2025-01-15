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  • «Месси – лучший в истории. Он выиграл все и не раз, но в 37 лет все еще хочет побеждать в каждом матче». Хавбек «Интер Майами» Редондо про Лионеля
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«Месси – лучший в истории. Он выиграл все и не раз, но в 37 лет все еще хочет побеждать в каждом матче». Хавбек «Интер Майами» Редондо про Лионеля

Игрок «Интер Майами» назвал Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

– Когда играешь с Месси, находишься рядом, видишь его простоту – он дает возможность относиться у нему, как и ко всем остальным. Он подсаживается к нам, чтобы выпить мате, поболтать.

Он обладает человеческими качествами, которые трудно объяснить другим людям, потому что из-за его статуса они представляют себе что-то другое.

– Удивляет ли вас его страстное желание побеждать в 37 лет?

– Это отличное качество, которое делает его лучшим в истории.

Есть тысячи талантливых игроков, хотя, по моему мнению, ни один из них не настолько талантлив, как Лео, но в дополнение к тому, что он такой талантливый и выиграл абсолютно все и не один раз, даже на тренировках он играет не на жизнь, а на смерть, хочет выиграть все.

Он хочет выиграть каждый матч сезона. И если не побеждает, он страдает. И я думаю, что это ключ: он выиграл все, потому что очень переживает из-за поражений.

– Легко ли с ним играть или в какой-то момент вы чувствуете давление и ответственность?

– С Лео легко играть. Он всегда облегчает вашу задачу: если вы в затруднительном положении, вы отдаете мяч ему, и он решает проблему. Даже если вокруг него соперники, это не имеет значения, он все равно решит проблему.

Отдаешь ему плохой пас, а он все равно хорошо контролирует мяч. Он как запасное колесо – всегда выручит, когда ты в беде. Он всех выручает, – заявил полузащитник клуба МЛС Федерико Редондо.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: La Nacion
logoЛионель Месси
Федерико Редондо
logoИнтер Майами
logoСборная Аргентины по футболу
logoМЛС
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