Фанаты «Барсы» скандировали «Месси, Месси» на матче с «Реалом» в Суперкубке
Фанаты «Барселоны» скандировали о Лионеле Месси во время класико.
Вчера каталонский клуб обыграл «Реал» (5:2) в финале Суперкубка Испании, проходившего в Саудовской Аравии.
Во время матча болельщики «Барселоны» на трибунах стадиона «Король Абдалла Спортс Сити» скандировали: «Месси, Месси».
5:2 – «Барса» вынесла «Реал» в Суперкубке! Легкий и быстрый трофей
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: аккаунт All About Argentina в X
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