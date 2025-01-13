Фанаты «Барсы» скандировали «Месси, Месси» на матче с «Реалом» в Суперкубке

Фанаты «Барселоны» скандировали о Лионеле Месси во время класико.

Вчера каталонский клуб обыграл «Реал» (5:2) в финале Суперкубка Испании, проходившего в Саудовской Аравии. Во время матча болельщики «Барселоны» на трибунах стадиона «Король Абдалла Спортс Сити» скандировали: «Месси, Месси». 5:2 – «Барса» вынесла «Реал» в Суперкубке! Легкий и быстрый трофей