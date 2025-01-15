«МЮ» ведет переговоры об аренде Антони с «Бетисом» и другими клубами (Sky Sports)
Антони может покинуть «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время.
По информации Sky Sports, «МЮ» ведет переговоры с рядом клубов, заинтересованных в вингере. Вероятнее всего, Антони покинет клуб на правах аренды.
Наиболее активно бразильцем интересуется «Бетис», находящийся в поиске вингера после ухода Ассане Диао в «Комо».
Контракт Антони с «МЮ» действует до 2027 года. В нынешнем сезоне бразилец провел за клуб 6 матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
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