«МЮ» ведет переговоры об аренде Антони с «Бетисом» и другими клубами (Sky Sports)

Антони может покинуть «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время.

По информации Sky Sports, «МЮ » ведет переговоры с рядом клубов, заинтересованных в вингере. Вероятнее всего, Антони покинет клуб на правах аренды.

Наиболее активно бразильцем интересуется «Бетис », находящийся в поиске вингера после ухода Ассане Диао в «Комо».

Контракт Антони с «МЮ» действует до 2027 года. В нынешнем сезоне бразилец провел за клуб 6 матчей в АПЛ , не отметившись результативными действиями.