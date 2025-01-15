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«МЮ» ведет переговоры об аренде Антони с «Бетисом» и другими клубами (Sky Sports)

Антони может покинуть «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время.

По информации Sky Sports, «МЮ» ведет переговоры с рядом клубов, заинтересованных в вингере. Вероятнее всего, Антони покинет клуб на правах аренды.

Наиболее активно бразильцем интересуется «Бетис», находящийся в поиске вингера после ухода Ассане Диао в «Комо».

Контракт Антони с «МЮ» действует до 2027 года. В нынешнем сезоне бразилец провел за клуб 6 матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
logoАнтони
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoБетис
logoЛа Лига
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