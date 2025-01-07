«Олимпиакос» обратился к «МЮ» по поводу аренды Антони

«Олимпиакос» хочет арендовать Антони.

Журналист Флориан Плеттенберг подтверждает информацию The Sun, что греческий клуб обратился к «МЮ » по поводу аренды бразильца.

Отмечается, что сделка пока не исключена полностью, но ее будет крайне трудно осуществить.

В текущем сезоне АПЛ Антони провел 6 игр и не отметился результативными действиями.