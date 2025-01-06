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Клубы из Испании и Греции заинтересованы в аренде Антони. «МЮ» готов расстаться с вингером

Антони может покинуть «МЮ» на правах аренды.

По информации Sky Sports, несколько клубов, в том числе из Испании и Греции, связались с «МЮ» по поводу возможной аренды вингера. «Манчестер Юнайтед» готов рассмотреть предложения по бразильцу.

Ранее сообщалось об интересе к Антони со стороны «Бетиса».

В нынешнем сезоне Антони провел за «МЮ» 6 матчей в АПЛ, проводя на поле в среднем 14 минут. Статистика 24-летнего бразильца доступна здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
logoМанчестер Юнайтед
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