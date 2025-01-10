Антони требует у «Аякса» деньги, вычтенные из зарплаты за пропуск тренировок перед трансфером в «МЮ». Вингер обратился в арбитражный комитет KNVB
Антони добивается выплат от «Аякса» через арбитражный комитет KNVB.
Algemeen Dagblad сообщает, что вингер «Манчестер Юнайтед» обратился в Королевский футбольный союз Нидерландов с целью получить назад деньги, которые нидерландский клуб вычитал из его зарплаты перед трансфером в команду АПЛ.
Амстердамцы трижды оштрафовали бразильца за пропуск тренировок, когда он был недоволен тем, как «Аякс» ведет переговоры с манкунианцами. Также Антони не принимал участия в одном из матчей, хотя не был травмирован.
Футболист считает, что лишение его денег было несправедливым. Полгода назад он обратился в арбитражный комитет, и заседание с участием обеих сторон состоялось на этой неделе. Юрист Антони отказался комментировать рассмотрение дела, пока оно не закрыто. Обычно вердикт выносится в течение месяца.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Algemeen Dagblad
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