Антони требует у «Аякса» деньги, вычтенные из зарплаты за пропуск тренировок перед трансфером в «МЮ». Вингер обратился в арбитражный комитет KNVB

Антони добивается выплат от «Аякса» через арбитражный комитет KNVB.

Algemeen Dagblad сообщает, что вингер «Манчестер Юнайтед » обратился в Королевский футбольный союз Нидерландов с целью получить назад деньги, которые нидерландский клуб вычитал из его зарплаты перед трансфером в команду АПЛ .

Амстердамцы трижды оштрафовали бразильца за пропуск тренировок, когда он был недоволен тем, как «Аякс » ведет переговоры с манкунианцами. Также Антони не принимал участия в одном из матчей, хотя не был травмирован.

Футболист считает, что лишение его денег было несправедливым. Полгода назад он обратился в арбитражный комитет, и заседание с участием обеих сторон состоялось на этой неделе. Юрист Антони отказался комментировать рассмотрение дела, пока оно не закрыто. Обычно вердикт выносится в течение месяца.