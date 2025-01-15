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Захарян пропустит матч с «Райо Вальекано» в Кубке. У хавбека дискомфорт в лодыжке

Арсен Захарян пропустит матч Кубка Испании с «Райо Вальекано».

«Реал Сосьедад» сыграет с «Райо» в 1/8 финала турнира 16 января. Сообщается, что полузащитник не попал в заявку на матч.

«На сегодняшней тренировке у него болела лодыжка, на которой он перенес операцию», – сообщили в пресс-службе испанского клуба.

После травмы Захарян приступил к тренировкам вместе с командой с 11 декабря. Россиянин попадал в заявку «Реал Сосьедад» на две последние игры, но не выходил на поле.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
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ТАСС
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