Захарян пропустит матч с «Райо Вальекано» в Кубке. У хавбека дискомфорт в лодыжке

Арсен Захарян пропустит матч Кубка Испании с «Райо Вальекано».

«Реал Сосьедад» сыграет с «Райо» в 1/8 финала турнира 16 января. Сообщается, что полузащитник не попал в заявку на матч.

«На сегодняшней тренировке у него болела лодыжка, на которой он перенес операцию», – сообщили в пресс-службе испанского клуба.

После травмы Захарян приступил к тренировкам вместе с командой с 11 декабря. Россиянин попадал в заявку «Реал Сосьедад» на две последние игры, но не выходил на поле.