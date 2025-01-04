Захарян впервые в сезоне попал в заявку «Сосьедада» – на игру с «Понферрадиной» в Кубке Испании
Арсен Захарян впервые в сезоне попал в заявку «Реал Сосьедад».
Полузащитник включен в список игроков, которые могут сыграть против «Понферрадины» в воскресном матче 1/16 финала Кубка Испании.
Россиянин не провел ни одного матча в этом сезоне из-за травм. Летом он перенес операцию из-за проблем с голеностопом.
Опубликовал: Бoгдaн Бaёв
Источник: аккаунт «Реал Сосьедад» в X
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