Захарян тренировался в общей группе «Сосьедада» без ограничений. Хавбек еще не играл в этом сезоне
Арсен Захарян провел тренировку вместе с остальными игроками «Реал Сосьедад».
«Сегодня, 30 декабря, команда возобновила тренировки после небольшой паузы.
Арсен Захарян тренируется в общей группе без ограничений», – сообщили в пресс-службе «Реал Сосьедад».
Россиянин не провел ни одного матча в этом сезоне из-за травм. Летом он перенес операцию из-за проблем с голеностопом.
Захарян может сыграть за «Сосьедад» в январском матче Кубка Испании. Арсен еще не играл в этом сезоне
Рианчо о Захаряне: «Сосьедад» обязательно даст ему еще один шанс – это очень терпеливый клуб. Они заинтересованы, чтобы он развивался»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем