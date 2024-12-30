Захарян тренировался в общей группе «Сосьедада» без ограничений. Хавбек еще не играл в этом сезоне

Арсен Захарян провел тренировку вместе с остальными игроками «Реал Сосьедад».

«Сегодня, 30 декабря, команда возобновила тренировки после небольшой паузы.

Арсен Захарян тренируется в общей группе без ограничений», – сообщили в пресс-службе «Реал Сосьедад».

Россиянин не провел ни одного матча в этом сезоне из-за травм. Летом он перенес операцию из-за проблем с голеностопом.

Захарян может сыграть за «Сосьедад» в январском матче Кубка Испании. Арсен еще не играл в этом сезоне

Рианчо о Захаряне: «Сосьедад» обязательно даст ему еще один шанс – это очень терпеливый клуб. Они заинтересованы, чтобы он развивался»