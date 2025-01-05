Захарян не сыграл с «Понферрадиной» в Кубке Испании. Хавбек впервые в сезоне попал в заявку «Сосьедада»
Арсен Захарян не сыграл за «Реал Сосьедад» с «Понферрадиной».
Российский полузащитник впервые в сезоне попал в заявку «Сосьедада» – на матч 1/16 финала Кубка Испании (2:0), – но так и не вышел на поле.
Захарян не провел ни одного матча в этом сезоне из-за травм. Летом он перенес операцию из-за проблем с голеностопом.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем