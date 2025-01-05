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Захарян не сыграл с «Понферрадиной» в Кубке Испании. Хавбек впервые в сезоне попал в заявку «Сосьедада»

Арсен Захарян не сыграл за «Реал Сосьедад» с «Понферрадиной».

Российский полузащитник впервые в сезоне попал в заявку «Сосьедада» – на матч 1/16 финала Кубка Испании (2:0), – но так и не вышел на поле.

Захарян не провел ни одного матча в этом сезоне из-за травм. Летом он перенес операцию из-за проблем с голеностопом. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
logoД2 Испания
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoРеал Сосьедад
logoПонферрадина
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