Мареска о 2:2 с «Борнмутом»: «Челси» заслуживал гораздо большего, особенно в 1-м тайме. Плохо, что мы сбавили обороты после пропущенного гола – это необходимо исправлять»

Энцо Мареска прокомментировал ничью с «Борнмутом» (2:2).

– Думаю, что мы заслуживали гораздо большего, особенно в первом тайме. Таков футбол. Плохо, что наша игра изменилась после пропущенного мяча. Мы отступили.

Конечно, важнее всего создавать моменты. В последних четырех или пяти матчах такое случалось много раз – мы не забиваем, а затем пропускаем. Сегодня мы сбавили обороты, пропустив с пенальти, это необходимо исправить.

– Стоило ли удалить Дэвида Брукса [за фол на Кукурелье]?

– Думаю, да. Надеюсь, в будущем нам повезет больше, – сказал главный тренер «Челси » в интервью TNT Sports.