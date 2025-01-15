Мареска о 2:2 с «Борнмутом»: «Челси» заслуживал гораздо большего, особенно в 1-м тайме. Плохо, что мы сбавили обороты после пропущенного гола – это необходимо исправлять»
Энцо Мареска прокомментировал ничью с «Борнмутом» (2:2).
– Думаю, что мы заслуживали гораздо большего, особенно в первом тайме. Таков футбол. Плохо, что наша игра изменилась после пропущенного мяча. Мы отступили.
Конечно, важнее всего создавать моменты. В последних четырех или пяти матчах такое случалось много раз – мы не забиваем, а затем пропускаем. Сегодня мы сбавили обороты, пропустив с пенальти, это необходимо исправить.
– Стоило ли удалить Дэвида Брукса [за фол на Кукурелье]?
– Думаю, да. Надеюсь, в будущем нам повезет больше, – сказал главный тренер «Челси» в интервью TNT Sports.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
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