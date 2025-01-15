«Челси» вернет Чалобу из аренды. Защитник провел часть сезона в «Кристал Пэлас»

Трево Чалоба вернется в «Челси» из «Кристал Пэлас».

Лондонский клуб принял решение отозвать 25-летнего защитника обратно из аренды, об этом сообщает The Athletic.

Таким образом, «Челси » активировал пункт в договоре аренды, который предусматривал возвращение Трево Чалобы в клуб в середине сезона.

В нынешнем сезоне футболист провел 12 матчей за «Кристал Пэлас » и забил 3 гола. Статистику футболиста можно изучить здесь .