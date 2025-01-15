«Челси» вернет Чалобу из аренды. Защитник провел часть сезона в «Кристал Пэлас»
Трево Чалоба вернется в «Челси» из «Кристал Пэлас».
Лондонский клуб принял решение отозвать 25-летнего защитника обратно из аренды, об этом сообщает The Athletic.
Таким образом, «Челси» активировал пункт в договоре аренды, который предусматривал возвращение Трево Чалобы в клуб в середине сезона.
В нынешнем сезоне футболист провел 12 матчей за «Кристал Пэлас» и забил 3 гола. Статистику футболиста можно изучить здесь.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
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