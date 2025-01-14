«Ман Сити» сделал официальное предложение по Мармушу, сумма все еще не устраивает «Айнтрахт». Сделку надеются закрыть на этой неделе (Фабрицио Романо)

«Манчестер Сити» сделал официальное предложение «Айнтрахту» по Омару Мармушу.

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо . Сумма предложения по-прежнему ниже ожиданий «Айнтрахта », но клубы ведут переговоры с оптимизмом.

Стороны надеются закрыть сделку на этой неделе. Сообщалось, что «Айнтрахт» рассчитывает получить около 80 млн евро.

В текущем сезоне Бундеслиги 25-летний хавбек провел 16 матчей, отличившись 14 голами и 7 ассистами. Он второй в списке лучших бомбардиров лиги, у Харри Кейна больше на один гол.