«Айнтрахт» рассматривает Фюллькруга на замену Мармушу. В шорт-листе также Буркардт из «Майнца» и Калимуэндо из «Ренна»

«Айнтрахт» хочет подписать Никласа Фюллькруга в случае ухода Омара Мармуша.

Клуб из Франкфурта-на-Майне не прочь заполучить 31-летнего форварда «Вест Хэма » и сборной Германии зимой или летом.

Также в шорт-лист «Айнтрахта » входят нападающие Йонатан Буркардт («Майнц ») и Арно Калимуэндо («Ренн »).

Ранее стало известно, что Мармуш близок к переходу в «Манчестер Сити» за 80 млн евро.