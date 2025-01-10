«Айнтрахт» рассматривает Фюллькруга на замену Мармушу. В шорт-листе также Буркардт из «Майнца» и Калимуэндо из «Ренна»
«Айнтрахт» хочет подписать Никласа Фюллькруга в случае ухода Омара Мармуша.
Клуб из Франкфурта-на-Майне не прочь заполучить 31-летнего форварда «Вест Хэма» и сборной Германии зимой или летом.
Также в шорт-лист «Айнтрахта» входят нападающие Йонатан Буркардт («Майнц») и Арно Калимуэндо («Ренн»).
Ранее стало известно, что Мармуш близок к переходу в «Манчестер Сити» за 80 млн евро.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sport
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