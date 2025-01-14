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  • Кассано о класико в финале Суперкубка Испании: «Было бы 10:1, если бы Шченсного не удалили. Не 10:2, потому что «Реал» забил «Барселоне» со штрафного после красной»
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Кассано о класико в финале Суперкубка Испании: «Было бы 10:1, если бы Шченсного не удалили. Не 10:2, потому что «Реал» забил «Барселоне» со штрафного после красной»

Антонио Кассано считает, что «Реалу» повезло избежать рекордного разгрома.

Мадридцы проиграли «Барселоне» со счетом 2:5 в финале Суперкубка Испании.

«Если бы Шченсного не удалили, матч закончился бы со счетом 10:1. Повторяю, 10:1.

Не 10:2, потому что гол был забит со штрафного после удаления вратаря», – сказал бывший форвард «Реала» в передаче Viva el Futbol.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Relevo
logoВойчех Шченсны
logoАнтонио Кассано
logoЛа Лига
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoСуперкубок Испании
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