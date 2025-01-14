Кассано о класико в финале Суперкубка Испании: «Было бы 10:1, если бы Шченсного не удалили. Не 10:2, потому что «Реал» забил «Барселоне» со штрафного после красной»

Антонио Кассано считает, что «Реалу» повезло избежать рекордного разгрома.

Мадридцы проиграли «Барселоне» со счетом 2:5 в финале Суперкубка Испании.

«Если бы Шченсного не удалили, матч закончился бы со счетом 10:1. Повторяю, 10:1.

Не 10:2, потому что гол был забит со штрафного после удаления вратаря», – сказал бывший форвард «Реала » в передаче Viva el Futbol.