RFEF подтвердила, что Шченсны пропустит кубковый матч с «Бетисом» из-за удаления в Суперкубке Испании
Войчех Шченсны пропустит матч Кубка Испании из-за дисквалификации.
«Барселона» встретится с «Бетисом» в 1/16 финала турнира. Игра состоится завтра, 15 января, и начнется в 23:00 по московскому времени.
В Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) подтвердили, что польский вратарь не сможет принять участие в этом матче из-за дисквалификации. Он получил красную карточку в матче против «Реала» в финале Суперкубка Испании (5:2).
Согласно Дисциплинарному кодексу RFEF, дисквалификации, полученные в Суперкубке Испании, распространяются на следующие матчи команды во внутренних турнирах. Соответствующие изменения в правила были внесены для того, чтобы предотвратить возможность ухода игрока от наказания в случае, если он больше не сможет принять участие в турнире.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Diario Sport
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