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  • «Арсенал» ходит под себя от страха. Он боится воспользоваться спадом «Ман Сити». «Канонирам» не хватает форварда мирового класса». Галлас о проблемах лондонцев
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«Арсенал» ходит под себя от страха. Он боится воспользоваться спадом «Ман Сити». «Канонирам» не хватает форварда мирового класса». Галлас о проблемах лондонцев

Вильям Галлас дал резкую оценку неудачам «Арсенала» в этом сезоне.

«Я не хочу быть слишком грубым по отношению к «Арсеналу», но похоже, что он боится воспользоваться возможностью, которую ему предоставили в этом сезоне. Он ходит под себя от страха!

Спад «Манчестер Сити» дал огромную возможность выиграть Премьер-лигу, но «канониры» ею не воспользовались, а когда «Ливерпуль» потерял очки (думаю, что не в последний раз), «Арсенал» ничего из этого не извлек.

У «Арсенала» одна и та же проблема на протяжении многих лет. Ему не хватает нападающего мирового класса! Мы твердим об этом годами! Ошибся ли он, не подписав хорошего форварда летом? Ответ очевиден, если взглянуть на упущенные моменты.

Отсутствие футболиста с инстинктом убийцы дорого обошлось «Арсеналу» в этом сезоне. Команда вылетела из Кубка Англии после игры, в которой она доминировала, висит на волоске в Кубке лиги, теряет очки в АПЛ. Выглядит это не лучшим образом», – сказал бывший защитник лондонцев в интервью Prime Casino.

Опубликовал: Александр Суряев
logoАрсенал
logoКубок Англии
logoпремьер-лига Англия
logoВильям Галлас
logoКубок английской лиги
logoМанчестер Сити
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