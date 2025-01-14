Артета о трансферах «Арсенала»: «Чтобы подписать игрока, нужно согласие трех сторон. Мы активно изучаем рынок в поисках усилений – было бы наивно не делать этого»

Микель Артета ответил на вопрос о трансферах «Арсенала» в связи с травмой Габриэла Жезуса.

Ранее стало известно , что у нападающего подозрение на разрыв передней крестообразной связки колена. В клубе опасаются , что Жезус может не сыграть до конца сезона.

«Мой ответ не меняется. Мы активно изучаем рынок в поисках усиления команды, как и всегда. Было бы наивно не делать этого. Мы ищем и стараемся – посмотрим, что мы можем сделать.

Чтобы подписать игрока, нужно согласие трех сторон. Я люблю своих игроков, но это не означает, что мы не можем думать об усилении. Мы работаем ежедневно, и когда открывается трансферный рынок, мы должны быть уверены, что у нас есть лучшие ресурсы и возможности, чтобы конкурировать так, как мы хотим», – сказал главный тренер «Арсенала ».