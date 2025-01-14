«Арсенал» подтвердил травму «крестов» у Жезуса. Форварду предстоит операция

«Арсенал» подтвердил, что Габриэл Жезус получил тяжелую травму.

Нападающего унесли на носилках после стыка с хавбеком «Манчестер Юнайтед » Бруну Фернандешем в матче Кубка Англии 12 января.

Сегодня «канониры» объявили о том, что бразильцу предстоит операция в связи с повреждением передней крестообразной связки левого колена.

Ранее сообщалось , что «Арсенал » опасался выбытия форварда до конца текущего сезона.