«Арсенал» подтвердил травму «крестов» у Жезуса. Форварду предстоит операция
«Арсенал» подтвердил, что Габриэл Жезус получил тяжелую травму.
Нападающего унесли на носилках после стыка с хавбеком «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандешем в матче Кубка Англии 12 января.
Сегодня «канониры» объявили о том, что бразильцу предстоит операция в связи с повреждением передней крестообразной связки левого колена.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» опасался выбытия форварда до конца текущего сезона.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Арсенала»
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