Гурцкая о «Локомотиве»: «Галактионов хотел бы усилить одну позицию – игрок в пару к Баринову, посильнее Карпукаса. Деньги есть на футболиста в эту зону, форварда они не купят»
– Дмитрий Ульянов заявлял, что «Локомотиву» нужен нападающий.
– Я думаю, что одна позиция, которую реально хотел бы усилить Галактионов – игрок в пару к Баринову, посильнее Карпукаса.
– То есть не нападающий.
– Нет. Я знаю точно, что деньги у них есть на одного игрока, и этот игрок больше в эту зону.
– Как это коррелирует со словами Ульянова?
– Я не знаю. Я вам говорю о том, кого они ищут, а не о том, что говорит Ульянов.
– Чем «Локо» не устраивает Карпукас?
– Не знаю. Мне кажется, что Карпукас – Баринов – достаточно хорошая пара для чемпионата России. Что именно нужно и почему нужен игрок сильнее, надо спрашивать у Галактионова.
Мне кажется, им не мешал бы нападающий посильнее, но я понимаю, что они его не купят – у них не будет таких денег, – сказал Тимур Гурцкая.
Директор «Локо» Ульянов: «Нужен еще один форвард – футбольный киллер, который будет постоянно реализовывать моменты. Напрашивается его приобретение или развитие внутри системы»
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