Директор «Локо» Ульянов: «Нужен еще один форвард – футбольный киллер, который будет постоянно реализовывать моменты. Напрашивается его приобретение или развитие внутри системы»

Дмитрий Ульянов назвал главную цель «Локомотива» на зимнее трансферное окно.

– Какие позиции планируете усилить зимой?

– У нас в обойме есть два форварда: Воробьев и Сулейманов . Первый проводит свой лучший сезон по статистике, а второй – лучший бомбардир Кубка. Но нам нужен еще один форвард – футбольный киллер, который будет постоянно реализовывать те моменты, которые мы создаем.

Напрашивается его приобретение или развитие такого форварда внутри собственной системы, – сказал спортивный директор «Локомотива».

После осенней части сезона «Локомотив » занимает 5-е место в таблице Мир РПЛ , набрав 35 очков в 18 матчах.