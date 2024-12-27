Директор «Локо» Ульянов: «Нужен еще один форвард – футбольный киллер, который будет постоянно реализовывать моменты. Напрашивается его приобретение или развитие внутри системы»
Дмитрий Ульянов назвал главную цель «Локомотива» на зимнее трансферное окно.
– Какие позиции планируете усилить зимой?
– У нас в обойме есть два форварда: Воробьев и Сулейманов. Первый проводит свой лучший сезон по статистике, а второй – лучший бомбардир Кубка. Но нам нужен еще один форвард – футбольный киллер, который будет постоянно реализовывать те моменты, которые мы создаем.
Напрашивается его приобретение или развитие такого форварда внутри собственной системы, – сказал спортивный директор «Локомотива».
После осенней части сезона «Локомотив» занимает 5-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 35 очков в 18 матчах.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем